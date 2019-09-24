Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa...

51 dakika önce

Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı"

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk havalimanı'nda millet bahçesi hazırlıkları başladı
Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]