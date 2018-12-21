Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye) Samimi Olan Arabı Kürdü Türkmeni Hepsi Ne Diyorlar, 'Türkiye Gelsin' Niçin?

Erdoğan: "(Suriye) Samimi Olan Arabı Kürdü Türkmeni Hepsi Ne Diyorlar, 'Türkiye Gelsin' Niçin?

4 saat önce

Erdoğan: "(Suriye) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin?

Erdoğan:
Erdoğan: "(Suriye) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Güncel
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