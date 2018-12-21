Erdoğan: "(Suriye) Samimi Olan Arabı Kürdü Türkmeni Hepsi Ne Diyorlar, 'Türkiye Gelsin' Niçin?
4 saat önce
Erdoğan: "(Suriye) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin?
Erdoğan: "(Suriye
) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye
gelsin' Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar"
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:56 Kaynak: AA
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