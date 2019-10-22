Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160...

Erdoğan: "(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160...

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır"

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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