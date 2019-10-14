Erdoğan: "Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap...
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?"
Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu