Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap...

Erdoğan: "Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?"

Arap Birliği, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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