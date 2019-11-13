Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise... - Son Dakika

Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise...

6 saat önce

Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur"

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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