Mizah yoluyla Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim gecesi videosu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan ve kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi edinmeye başaran Muhammed Nur Nahya, 14 Mayıs akşamına özel yeni bir video yayınladı.

'Kader' notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.

Kısa sürede 3 milyona yakın izlenen videonun sonunda verilen mesaj ise dikkat çekti.