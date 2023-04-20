Mizah yoluyla Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim gecesi videosu - Son Dakika
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Mizah yoluyla Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim gecesi videosu

20.04.2023 11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini birebir taklit etmesiyle büyük ün kazanan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, "Kader" notunu düştüğü yeni bir video paylaştı. Video kısa sürede 3 milyona yakın görüntüleme sayısına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan ve kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi edinmeye başaran Muhammed Nur Nahya, 14 Mayıs akşamına özel yeni bir video yayınladı.

'Kader' notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.

Kısa sürede 3 milyona yakın izlenen videonun sonunda verilen mesaj ise dikkat çekti.

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SON DAKİKA: Mizah yoluyla Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim gecesi videosu - Son Dakika
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