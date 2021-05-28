Erdoğan: "(Taksim Camisi) Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler... - Son Dakika

Erdoğan: "(Taksim Camisi) Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler...
28.05.2021 14:42
Erdoğan: "(Taksim Camisi) Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı.
Erdoğan: " (Taksim Camisi) Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı."
Mescit, Taksim, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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