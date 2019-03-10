Erdoğan: "Taksim'de CHP ve Hdp'nin Öncülüğünde Güya Kadınlar Günü İçin Bir Araya Gelen Bir Grup,...
1 saat önce
Erdoğan: "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler.
Erdoğan: " Taksim
'de CHP
ve HDP
'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:53 Kaynak: AA
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