Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Taksim'de CHP ve Hdp'nin Öncülüğünde Güya Kadınlar Günü İçin Bir Araya Gelen Bir Grup,...

Erdoğan: "Taksim'de CHP ve Hdp'nin Öncülüğünde Güya Kadınlar Günü İçin Bir Araya Gelen Bir Grup,...

1 saat önce

Erdoğan: "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler.

Erdoğan:
Erdoğan: " Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Taksim, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik

Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti Almanya'da Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:33:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Taksim'de CHP ve Hdp'nin Öncülüğünde Güya Kadınlar Günü İçin Bir Araya Gelen Bir Grup,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]