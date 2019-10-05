Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu...
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Erdoğan: "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu...

2 saat önce

Erdoğan: "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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