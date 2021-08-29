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Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları olumlu ama tereddütler var - Son Dakika
BBC

Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları olumlu ama tereddütler var

29.08.2021 14:08
Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları olumlu ama tereddütler var, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dta Taliban'dan gelen açıklamaların olumlu olduğunu, ancak tereddütlerin bulunduğunu" söylerken, istihbaratın Taliban muhataplarıyla görüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dta Taliban'dan gelen açıklamaların olumlu olduğunu, ancak tereddütlerin bulunduğunu" söylerken, istihbaratın Taliban muhataplarıyla görüştüğünü vurguladı.

Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretleri sonrası dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şu anda henüz Afganistan'da bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil. Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Buna baktığımız zaman burada tabii tereddütler söz konusu" diyen Cumhurbaşkanı, "süreci şu anda hassasiyetle izlemeleri gerektiğini" belirtti.

Erdoğan "İşte bakın hiç umulmadık anda 200'e yakın insan öldü. Ölenlerin içinde Taliban mensupları da var. Edinilen istihbarata göre tamamıyla DEAŞ Horasan deniliyor. Biz burada süreci dikkatle takip etmeliyiz. Bir defa kesinlikle Taliban'ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir, bunu göreceğiz. " dedi.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bir birikimi, belli bir alt yapısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı "Bu birikim ve alt yapıyla yardımcı olmak isteriz. Ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Bunun dışında güneyde bazı ülkelerde bir araya gelmek suretiyle görüşmeler oluyor. Hepsinden öte işte şimdi Doktor Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai oralarda bir araya geliyorlar. Onların verdiği sinyaller de bizim için çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

'Taliban'ın kadına bakışı 20 yıl önceki gibi olmayacaktır'

Erdoğan Libya gibi bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise "Libya gibi bir anlaşma yapmak mümkün değil diyemem. Aynı tür bir anlaşmayı yaparız. Yeter ki aynı şekilde karşımızda bir muhatap bulalım. Eğer aynı şekilde bir muhatap karşımızda olursa niye öyle bir anlaşma yapmayalım? Bizim derdimiz problem çözmek" yanıtını verdi.

Erdoğan "Tabii Taliban'ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır. Onlar bu konuda da bir değişikliği muhakkak göreceklerdir. Bunların bulunduğu yerde direnmelerinin de herhalde anlamı olmayacaktır." diye de konuştu.

Cumhurbaşkanı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci paketinin alımı konusundaki soruya ise "Rusya'yla ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya'yla bizim gerek S-400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var. Hatta daha değişik bir alternatifi söyleyeyim. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük. Rusya seyahatimde de bütün bunların hepsini tekrar ele alacağız." yanıtını verdi.

'Seçim barajında yüzde 7 seçeneği öne çıkıyor'

Bir soru üzerine Anayasa çalışmaları konusuna da değinen Erdoğan "Biz herhangi bir adımı atmadan muhalefet partileri kapısını kapattı. CHP'si de İP'i de hepsi kapılarını kapattı. O zaman biz hangisine bu yaptığımız çalışmayı, taslağımızı takdim edeceğiz? Biz şimdi taslağımıza son halini verdikten sonra ben Cumhur İttifakı'nda Devlet Bey'e takdim edeceğim. Devlet Bey de ekibiyle gözden geçirecek, ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Erdoğan seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişiklikler için de seçim baraşı konusunda "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları olumlu ama tereddütler var
Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları olumlu ama tereddütler var

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Son Dakika Dünya Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları olumlu ama tereddütler var - Son Dakika Dünya

BBC

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