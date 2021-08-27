ERDOĞAN: TALİBAN'IN KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ NOKTASINDA TEKLİFLERİ VAR-1 - Son Dakika

Harun UYANIK/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban ile görüşmeye ilişkin sorulan soruya "Büyükelçilikte 3,5 saat görüşüldü. Gerekirse yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." dedi.

"AFGANİSTAN'DAN MEVCUT GÖÇMEN SAYISI 300 BİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes Afganistan 'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik. İçişleri Bakanlığı 'nın kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısının 300 bindir. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz" ifadelerini kullandı.

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması