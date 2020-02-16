Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla... - Son Dakika

Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla...

6 saat önce

Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek"

Erdoğan:

Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek"

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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