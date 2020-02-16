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Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla...
6 saat önce
Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek"
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek"
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