Son Dakika Haberleri: Erdoğan TANAP Avrupa bağlantısı töreninde konuştu: Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir
Son Dakika Dünya Erdoğan TANAP Avrupa bağlantısı töreninde konuştu: Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir - Son Dakika Dünya

Erdoğan TANAP Avrupa bağlantısı töreninde konuştu: Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, insanlığın son iki asırda enerji kaynaklarının kontrolü için savaştığını, çatıştığını, sonucunda da milyonlarca ins

Erdoğan TANAP Avrupa bağlantısı töreninde konuştu: Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, insanlığın son iki asırda enerji kaynaklarının kontrolü için savaştığını, çatıştığını, sonucunda da milyonlarca insanın canına mal olan çok ağır bedeller ödendiğini söyledi.


Erdoğan cumartesi günü yapılan törende, özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birilerinin hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalıştığını belirterek, "Adaletli paylaşım imkanı varken tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Ülkemiz ne kendi hukukunu ne de Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir" dedi.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:28 
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