Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın... - Son Dakika

Erdoğan: "TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın...

6 saat önce

Erdoğan: "TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür.

Erdoğan:

Erdoğan: "TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür."

Azerbaycan, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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