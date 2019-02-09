Erdoğan: Tank Palet Fabrikasını Alan Firmanın Katar ve Türk Ortaklığı Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nın yabancıları satıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu fabrikayla ilgili gündeme getirilen iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nın yabancıları satıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu fabrikayla ilgili gündeme getirilen iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur." d

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