Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Tank Palet Fabrikasını Alan Firmanın Katar ve Türk Ortaklığı Var

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasını Alan Firmanın Katar ve Türk Ortaklığı Var

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nın yabancıları satıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu fabrikayla ilgili gündeme getirilen iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nın yabancıları satıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu fabrikayla ilgili gündeme getirilen iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur." d
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:34 

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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