Erdoğan: "(Tanzim Satış) Gerekirse Daha da Fazla Bu Yelpazeyi Genişleteceğiz.

Erdoğan: "(Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz.

Erdoğan: "(Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok."

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