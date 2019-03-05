Erdoğan: "(Tanzim Satış) Gerekirse Daha da Fazla Bu Yelpazeyi Genişleteceğiz.
23 dakika önce
Erdoğan: "(Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz.
Erdoğan: "(Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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