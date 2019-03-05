Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Tanzim Satış) Gerekirse Daha da Fazla Bu Yelpazeyi Genişleteceğiz.

Erdoğan: "(Tanzim Satış) Gerekirse Daha da Fazla Bu Yelpazeyi Genişleteceğiz.

23 dakika önce

Erdoğan: "(Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

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