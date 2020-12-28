Erdoğan: "Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.' - Son Dakika

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı

Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu