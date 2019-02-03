Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı
II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin
Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi. Saat 16.30'da Tarihi Çınaraltı Çay
Bahçesi'ne gelen Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte yemek yiyip çay içen Erdoğan daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanına vatandaşın ilgisi yoğundu. Vatandaşlar Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da eşlik etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:27 Kaynak: DHA
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