Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti

Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi.

Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi. Saat 16.30'da Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne gelen Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte yemek yiyip çay içen Erdoğan daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanına vatandaşın ilgisi yoğundu. Vatandaşlar Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:27 Kaynak: DHA

Çay, Güncel
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