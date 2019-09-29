Erdoğan tarım satış ofisinden alışveriş yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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