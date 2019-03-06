Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tarım Sektöründeki Spekülatörleri, Tıpkı Sınırlarımıza Dayanan Teröristler Gibi Bir Milli...

Erdoğan: "Tarım Sektöründeki Spekülatörleri, Tıpkı Sınırlarımıza Dayanan Teröristler Gibi Bir Milli...

2 saat önce

Erdoğan: "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Politika
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