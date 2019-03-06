Erdoğan: "Tarım Sektöründeki Spekülatörleri, Tıpkı Sınırlarımıza Dayanan Teröristler Gibi Bir Milli...
2 saat önce
Erdoğan: "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.
Erdoğan: "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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