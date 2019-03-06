Erdoğan: "Tarımda Planlı Üretime Geçerek İthalatı Azaltmayı ve İhracatı Çoğaltmayı Amaçlıyoruz."
1 saat önce
Erdoğan: "Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.
Erdoğan: "Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:10 Kaynak: AA
Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı