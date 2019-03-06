Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tarımda Planlı Üretime Geçerek İthalatı Azaltmayı ve İhracatı Çoğaltmayı Amaçlıyoruz."

Erdoğan: "Tarımda Planlı Üretime Geçerek İthalatı Azaltmayı ve İhracatı Çoğaltmayı Amaçlıyoruz."

1 saat önce

Erdoğan: "Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Politika
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