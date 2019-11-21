Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı... - Son Dakika

Erdoğan: "Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı...

6 saat önce

Erdoğan: "Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz."

Avrupa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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