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Erdoğan: "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te...
6 saat önce
Erdoğan: "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız."
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