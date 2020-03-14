Erdoğan-Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. - Son Dakika

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Erdoğan-Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
19 dakika önce
Erdoğan-Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Erdoğan- Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
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