Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan Niçin Sisi ile Görüşmüyor?
4 dakika önce
Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?
Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?' diyenlere cevap veriyorum, aracı olanlar oluyor... Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:39 Kaynak: AA
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