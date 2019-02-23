Son Dakika Haberleri: Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan Niçin Sisi ile Görüşmüyor?

Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan Niçin Sisi ile Görüşmüyor?

4 dakika önce

Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?

Erdoğan:
Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?' diyenlere cevap veriyorum, aracı olanlar oluyor... Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:39 Kaynak: AA

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