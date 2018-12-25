Son Dakika Haberleri: Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olması Durumunda,...

Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olması Durumunda,...

56 dakika önce

Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.

Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olması Durumunda,..., System.String[]
Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA

İstanbul, Politika
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