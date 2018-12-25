Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olması Durumunda,...
56 dakika önce
Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.
Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA
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