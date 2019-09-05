Son Dakika Haberleri: Erdoğan: TCMB yönetimi anlayışı ortaya koydu
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Erdoğan: TCMB yönetimi anlayışı ortaya koydu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Politika faizinin daha da düşeceğine inanıyorum, çünkü yeni TCMB yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu.

Erdoğan: TCMB yönetimi anlayışı ortaya koydu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Politika faizinin daha da düşeceğine inanıyorum, çünkü yeni TCMB yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu. 2020 için yüzde 5 büyümeye kilitleneceğiz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:34 
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