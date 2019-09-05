Erdoğan: TCMB yönetimi anlayışı ortaya koydu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Politika faizinin daha da düşeceğine inanıyorum, çünkü yeni TCMB yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Politika faizinin daha da düşeceğine inanıyorum, çünkü yeni TCMB yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu. 2020 için yüzde 5 büyümeye kilitleneceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:34
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