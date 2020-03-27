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Erdoğan: "Tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir"
6 saat önce
Erdoğan: "Tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir"
Erdoğan: "Tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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