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Erdoğan: "Tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziranda temerrüde düşen firmaların kredi siciline...
6 saat önce
Erdoğan: "Tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziranda temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesini sağlayacağız."
Erdoğan: "Tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziranda temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesini sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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