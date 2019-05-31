Erdoğan: "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya...
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Erdoğan: "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir.
Erdoğan: "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:26 Kaynak: AA
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