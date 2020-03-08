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Erdoğan: "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon...
6 saat önce
Erdoğan: "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir"
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir"
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı 15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak hamle: Türkiye-Yunanistan sınırına asker gönderecek