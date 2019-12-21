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Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık...
6 saat önce
Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir"
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