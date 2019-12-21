Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık... - Son Dakika

Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık...

6 saat önce

Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir"

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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