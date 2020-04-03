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Erdoğan: "Tek yapmamız gereken, salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan: "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor"
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:38 Kaynak: AA
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