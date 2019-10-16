Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını...
1 saat önce
Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar."
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