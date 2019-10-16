Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını...

Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını...

1 saat önce

Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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