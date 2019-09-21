Erdoğan: "(TEKNOFEST) Burasını milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da konuştu.