Erdoğan: "(TEKNOFEST) Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada...
Erdoğan: "(TEKNOFEST) Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak.
Erdoğan: "(TEKNOFEST) Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak."
Salacak, Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(TEKNOFEST) Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada... - Son Dakika
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