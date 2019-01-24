Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Teknoloji Ne Kadar Gelişirse Gelişsin, Yapay Zeka Konusunda Nereye Varılırsa Varılsın,...

Erdoğan: "Teknoloji Ne Kadar Gelişirse Gelişsin, Yapay Zeka Konusunda Nereye Varılırsa Varılsın,...

1 saat önce

Erdoğan: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA

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