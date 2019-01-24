Erdoğan: "Teknoloji Ne Kadar Gelişirse Gelişsin, Yapay Zeka Konusunda Nereye Varılırsa Varılsın,...
1 saat önce
Erdoğan: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir.
Erdoğan: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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