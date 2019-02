Erdoğan: Teknolojiye Hakim Olmadan Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ODTÜ Teknokent açılışında konuştu. ODTÜ'nün 1956 yılında enstitü olarak kurulduğunu daha sonra üniversite statüsüne geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan , ODTÜ'nün marka değerini korumasını her zaman bildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğitim ve öğretimde, bilimde ODTÜ markası ilk sıralarda yer almaya devam ediyorsa bunu, kurulduğu toprakların mayasının sağlamlığına borçludur. ODTÜ'yü başarılarıyla, yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu öğretim kadrosuyla, bilim ve teknoloji faaliyetleriyle değerlendiriyoruz. Bu kurumun bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz insanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi kadim eğitim kurumlarının izleriyle doludur. Aynı zamanda bu mirasa layık olmanın sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz. Yüksek öğretimde de değişen şartlara, ihtiyaçlara göre sürekli yenilenmiş, gelişmiştir. Cumhuriyet döneminde de bu değişim sürmüştür" dedi.'ÜNİVERSİTELERİ KÜRESEL YARIŞTA GÜÇ GÖRÜYORUZ'Erdoğan, üniversiteleri küresel yarışta güç olarak gördüklerini ifade ederek, "Bilim ahlaki değerlere yaslanıyorsa o nispette insana ve topluma hizmet eder. Bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz. Biz mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin bilime katkılarını devam ettirmekle görevliyiz. Bu anlayışla yüksek öğretimde büyük atılımlar gerçekleştirdik" diye konuştu.'NİTELİĞE, KALİTEYE YOĞUNLAŞMALIYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde niteliğe ve kaliteye yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Ve biz patlamamızı, sıçramamızı yaptığımız zaman çok farklı yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır. Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız."Cumhurbaşkanı Erdoğan tıp, hukuk, mühendislik gibi eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik ihtiyacın acil olduğunu bildirerek, şunları söyledi:"Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor. Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz. Bu meselenin üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor."'TEKNOLOJİYE HAKİM OLMADAN BAĞIMSIZLIĞIMIZI SÜRDÜREMEYİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, veri üretiminde ayakta durmak zorunda olunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Kendimizle birlikte kalbini ve umudunu bize yöneltmiş kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bilgi temelli kalkınmanın temel şartı kendi değerlerimizi özümsemiş bilim ve teknolojinin künhüne layık bir nesil yetiştirmek bizim için öncelikli adım olmalı. Teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten olmalıyız. Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim ondan daha hızlı hareket etmemiz, daha çok çalışıyor olmamız şarttır. Bilgiye erişimi sınırlandırmanın değil çeşitlendirmenin ve bilinçli kullanımının yollarını arayacağız. Bu noktalarda en büyük görev üniversitelere düşüyor. Üniversiteler gerek eğitim öğretim gerek araştırma faaliyetleriyle bu sürecin öncüsü olmalıdır. Üniversitelerimizi en etkin şekilde kullanmalıyız. Her ülke teknolojide bu yeni döneme kendi hedeflerine isimler veriyor. Tabi bu süreçte yetişmiş insan kaynağımızı geliştirmekle sorumlu üniversitelere büyük görevler düşüyor. Üniversite ve sanayi iş birliğini ileri seviyelere taşımalıyız." Çin 'i bu konuda başarılı gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Bir ziyaretimde ' Samsung 'u göreyim dedim. Parttime olarak öğrenciler üniversiteden çıkıyor, Samsung'a geliyor orada çalışmaya başlıyor. Teori pratik çalışmasını orada görünce, o insanın yetişmemesi için hiçbir neden kalmıyor. Ücret alıyor. Burs diye bir sorun da ortada kalmıyor. Samsung dünyada bu kadar önemli bir yeri yakalıyorsa bunun altında neler yatıyor, orada bizzat gördük" dedi.'TEKNOPARKLARIN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoparkların desteklenmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi:"Teknoparkların desteklenmesi önemli. ODTÜ bu adımı atmış durumda. Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli. Bu noktada kendisinii ispatlamış olanlarla bu işi yürütüp aynı doğrultuda ağırlık verilmesine ihtiyaç var. Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına can-ı gönülden inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi daima yanınızda bulunacağıma şüpheniz olmasın. Türkiye'yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız. Bu benimle olacak bir iş değil. Ben siyaset olarak, ülkemin başındaki bir yönetici olarak varım. Sizler ise ilim, irfanın temsilcileri olarak varsınız. Eğer bizler de bütünleşirsek o zaman gerçekten millyetperver, vatansever bir nesli yetiştirir ve ülkemizi uçururuz." - Ankara