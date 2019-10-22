Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına...
1 saat önce
Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır."
Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde çekilecek Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı