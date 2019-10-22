Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına...

Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına...

1 saat önce

Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır."

Münbiç, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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