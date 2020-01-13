Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği... - Son Dakika

Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği...

6 saat önce

Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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