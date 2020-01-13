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Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği...
6 saat önce
Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur."
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