Erdoğan: temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter 2 - Son Dakika

Erdoğan: temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter 2

6 saat önce

ERDOĞAN: TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER 2 "Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim"Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık.

ERDOĞAN: TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER 2

"Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim"

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın müslümanla savaş yapması biter" dedi.

"GECE YARISI ATEŞKES İLANINDA ANLAŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından camiden cemaate seslenerek, 'Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize rabbimden Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. Bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan İdlib'de bir yandan da Libya'da şehitlerimiz oldu. Şöyle, en sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın müslümanla savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak" dedi.

"BİR ŞEYİ YAPALIM DERKEN DİĞERİNİ KAYBETMEYELİM"

"Şu Çamlıca cami gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimiz tüm müslümanların hizmetine sunacağız. Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" dedi.

Erdoğan: temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter 2

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:15 Kaynak: DHA
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