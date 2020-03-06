Erdoğan temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter - Son Dakika

Erdoğan temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter

6 saat önce

(Ek fotoğraflarla) ERDOĞAN TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER.

(Ek fotoğraflarla) ERDOĞAN TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER

Erdoğan temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:31 Kaynak: DHA
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