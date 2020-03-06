Son Dakika › Güncel › Erdoğan temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter - Son Dakika
Erdoğan temennimiz odur ki bu sürer ve müslümanın müslümanla savaş yapması biter
6 saat önce
(Ek fotoğraflarla) ERDOĞAN TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:31 Kaynak: DHA
(Ek fotoğraflarla) ERDOĞAN TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir