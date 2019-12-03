Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye... - Son Dakika

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye...

6 saat önce

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar
Tek koluyla topladığı hurdaları satarak 7 kişilik ailesini geçindiriyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]