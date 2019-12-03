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Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye...
6 saat önce
Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz"
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