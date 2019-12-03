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Erdoğan: (Termik santrallerle ilgili düzenlemeye veto) İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat...
6 saat önce
Erdoğan: (Termik santrallerle ilgili düzenlemeye veto) İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız."
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:28 Kaynak: AA
Erdoğan: (Termik santrallerle ilgili düzenlemeye veto) İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız."
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