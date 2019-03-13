Erdoğan: "Terör Gibi Bir Meselede Dahi 'İyi Terörist-kötü Terörist' Ayrımına Gitmekten Çekinmediler.

Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler.

Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler. Suriyeli, Afganlı, Iraklı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti, FETÖ'cü alçaklara, YPG'li katillere göstermekten hicap duymadılar."

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