Erdoğan: "Terör Gibi Bir Meselede Dahi 'İyi Terörist-kötü Terörist' Ayrımına Gitmekten Çekinmediler.
6 dakika önce
Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler.
Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler. Suriyeli, Afganlı, Iraklı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti, FETÖ'cü alçaklara, YPG'li katillere göstermekten hicap duymadılar."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:55 Kaynak: AA
Kocası Tarafından Öldürülen Kadının, Son Konuşması Ortaya Çıktı: Seni Hiçbir Zaman Koca Olarak Görmedim
Fenerbahçe'de Samatta, Ramselaar ve Skov harekatı
Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi
BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım