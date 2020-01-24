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Erdoğan: "Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna...
6 saat önce
Erdoğan: "Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna destek veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna destek veriyoruz."
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