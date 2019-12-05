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Erdoğan: "Terör örgütleri arasında iyi-kötü ayrımını reddediyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Terör örgütleri arasında iyi-kötü ayrımını reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terör örgütleri arasında iyi-kötü ayrımını reddediyoruz. Ne terörün ne teröristin iyisi kötüsü, böyle bir yanlışın içine giremeyiz."
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