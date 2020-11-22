Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara 'dan İstanbul 'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.' - Son Dakika

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada