Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terör Örgütleri Konusunda İkircikli Davranma Döneminin Artık Kapanması Gerekiyor.

Erdoğan: "Terör Örgütleri Konusunda İkircikli Davranma Döneminin Artık Kapanması Gerekiyor.

34 dakika önce

Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

PKK, Politika
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