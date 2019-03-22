Erdoğan: "Terör Örgütleri Konusunda İkircikli Davranma Döneminin Artık Kapanması Gerekiyor.
34 dakika önce
Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor.
Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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