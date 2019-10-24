Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden...
1 saat önce
Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz."
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