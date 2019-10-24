Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden...

Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden...

1 saat önce

Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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